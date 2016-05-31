Информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» проводится в Беларуси

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирный днём без табака. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения и партнёры повсеместно отмечают этот день, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанные с употреблением табака и призывая государство проводить эффективную политику по уменьшению масштабов употребления табака. В Беларуси с 12 по 31 мая проводится Республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». Подробности о ней, а также о том, что нужно делать, чтобы искоренить эту проблему, поговорим с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместителем главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмилой Наройчик.