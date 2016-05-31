Страшные изображения на упаковках сигарет появятся в Беларуси – техрегламент ЕАЭС

Новости Беларуси. Белорусские производители табачных изделий будут использовать пугающие упаковки сигарет. Таковы требования нового техрегламента Евразийского экономического союза. У производителей есть год, чтобы перестроится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Графические изображения на пачках будут содержать картинки негативных последствий курения – новообразования, слепота, инфаркт и другие, а также сопровождаться надписями на русском и белорусском языках.

Егор Зайцев, руководитель странового бюро Всемирной организации здравоохранения в Республике Беларусь:

Преимущество этой упаковки заключается в том, что она не позволяет продвигать табачные изделия, и она позволяет показывать тот вред, который табачные изделия приносят как потребителям, так и окружающим. Это снижает спрос. То есть люди, в принципе, не хотят держать эту упаковку в руках.