31 декабря елки будут продавать со скидками и до последнего покупателя

Новости Беларуси. Не смотря на теплую не по сезону погоду, белорусы продолжают активно готовиться к встрече Нового года. Не забывают и про главный праздничный атрибут – новогоднюю елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купить лесную красавицу сейчас можно в любом уголке страны, елочные базары работают с утра и до позднего вечера. А в столице стартовали дни распродаж. В канун Нового года вечнозеленые деревья продаются по очень доступным ценам. Наибольшим спросом пользуются ели высотой до двух метров.

Продавец:

К Новому году цены снижаем потому, что елка остается. Ну и просто чтобы не портилась, не выкидывать зря.

Покупатель:

Не получалось выходной взять. А вот сегодня, слава Богу, отпустили отдохнуть купить елку в семью. И подарки купить. Поэтому пришли сегодня (тут рядом живем), купили. Сейчас пойдем, поставим, украсим и будем ждать завтрашнего дня.