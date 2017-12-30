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31 декабря елки будут продавать со скидками и до последнего покупателя

30 декабря 2017 12:07
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Новости Беларуси. Не смотря на теплую не по сезону погоду, белорусы продолжают активно готовиться к встрече Нового года. Не забывают и про главный праздничный атрибут – новогоднюю елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 декабря елки будут продавать со скидками и до последнего покупателя-1

Купить лесную красавицу сейчас можно в любом уголке страны, елочные базары работают с утра и до позднего вечера.

А в столице стартовали дни распродаж. В канун Нового года вечнозеленые деревья продаются по очень доступным ценам. Наибольшим спросом пользуются ели высотой до двух метров.

31 декабря елки будут продавать со скидками и до последнего покупателя-4

Продавец:
К Новому году цены снижаем потому, что елка остается. Ну и просто чтобы не портилась, не выкидывать зря.

31 декабря елки будут продавать со скидками и до последнего покупателя-7

Покупатель:
Не получалось выходной взять. А вот сегодня, слава Богу, отпустили отдохнуть купить елку в семью. И подарки купить. Поэтому пришли сегодня (тут рядом живем), купили. Сейчас пойдем, поставим, украсим и будем ждать завтрашнего дня.

31 декабря елки будут продавать со скидками и до последнего покупателя-10

На выходных в Минске работу продолжают 237 торговых точек. Цена новогоднего дерева зависит от размера: в 15 рублей обойдется ель до метра, а за 100 рублей отдадут 5-метровую красавицу. Здесь же предложат хвойные лапки от 2 рублей за букет. Ароматный символ праздника можно приобрести прямо к приходу гостей: 31 декабря торговые площадки будут работать до последнего покупателя.

# общество # Фотофакт # Новый год

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