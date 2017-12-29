«Новогодняя волшебная ночь» у Дворца спорта: когда начнется праздничная программа

Новости Беларуси. «С Новым годом, столица!» Основная праздничная программа ждет минчан в сказочную ночь у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гулянья пройдут с 23:00 до 04:00. Отдохнуть возле Дворца спорта можно будет и на следующий день. Программа «Новогодняя волшебная ночь» будет поддерживать настроение с 14:00 до 20:00.

Традиционно на Октябрьской площади развернутся торговые ряды с новогодними сувенирами, сладостями, горячими блинами и глинтвейном. А в Верхнем городе можно попробовать блюда белорусской кухни вплоть до 7 января. Как добраться до новогодний гуляний и домой: расписание транспорта в праздники