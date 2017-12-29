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«Новогодняя волшебная ночь» у Дворца спорта: когда начнется праздничная программа

29 декабря 2017 21:12
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Новости Беларуси. «С Новым годом, столица!» Основная праздничная программа ждет минчан в сказочную ночь у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гулянья пройдут с 23:00 до 04:00.

Отдохнуть возле Дворца спорта можно будет и на следующий день. Программа «Новогодняя волшебная ночь» будет поддерживать настроение с 14:00 до 20:00.

«Новогодняя волшебная ночь» у Дворца спорта: когда начнется праздничная программа-1

Традиционно на Октябрьской площади развернутся торговые ряды с новогодними сувенирами, сладостями, горячими блинами и глинтвейном. А в Верхнем городе можно попробовать блюда белорусской кухни вплоть до 7 января.

Как добраться до новогодний гуляний и домой: расписание транспорта в праздники

«Новогодняя волшебная ночь» у Дворца спорта: когда начнется праздничная программа-4

Горожане:
В город мы выходим только в последующие дни, первого или второго. Гуляем в местах, которые красиво украшены, с оформленной красивой музыкой.

# общество # Фотофакт # Новый год

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