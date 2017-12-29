Новый год в районах Минска: куда лучше пойти?

Новости Беларуси. Весело на Новый год будет и в районах Минска. К примеру, жители Московского отпразднуют в парке имени Павлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь в первую ночь 2018 развлекать публику будут Дед Мороз и Снегурочка.

Минчан ждут выступления творческих коллективов и танцы. Праздничные программы в это же время пройдут и в жилом районе Брилевичи, и в сквере «Полянка» на улице Либкнехта. В Ленинском районе на праздник ждут в Лошицком усадебно-парковом комплексе. В Октябрьском гуляния развернуться у Дворца железнодорожников. Главная новогодняя площадка в Советском районе – у Комаровского рынка.