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Новый год в районах Минска: куда лучше пойти?

29 декабря 2017 21:15
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Новости Беларуси. Весело на Новый год будет и в районах Минска. К примеру, жители Московского отпразднуют в парке имени Павлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь в первую ночь 2018 развлекать публику будут Дед Мороз и Снегурочка.

Минчан ждут выступления творческих коллективов и танцы. Праздничные программы в это же время пройдут и в жилом районе Брилевичи, и в сквере «Полянка» на улице Либкнехта. В Ленинском районе на праздник ждут в Лошицком усадебно-парковом комплексе. В Октябрьском гуляния развернуться у Дворца железнодорожников. Главная новогодняя площадка в Советском районе – у Комаровского рынка.

Новый год в районах Минска: куда лучше пойти?-1

Горожане:
Здесь очень весело, концерт бывает. Много людей, музыка – весело, очень интересно.

Новый год в районах Минска: куда лучше пойти?-4

Загадал пингвинчика!

# общество # Новый год

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