Прямой эфир

3000 подарков вручили в Минске участницам забега Beauty Run

08 марта 2018 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Центр Минска 8 марта принадлежал только женщинам. Нынешний старт третий и самый многочисленный в истории этого турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3000 подарков вручили в Минске участницам забега Beauty Run-1

Несмотря на снег, участницам удалось держать не только скорость на дистанции, но и нести окружающим красоту и улыбки.

3000 подарков вручили в Минске участницам забега Beauty Run-4

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь СТВ:
Всю зиму я тренировалась. И на самом деле с самого основания Минского полумарафона я бегу, бегу всегда. В женском забеге участвовала в первый раз. Надеюсь, что это начинание тоже станет традицией.

3000 подарков вручили в Минске участницам забега Beauty Run-7

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Снежок нас не пугает. Как и не испугал мужчин на 23 февраля мороз -12ºС, так сейчас -2ºС, а женщины посмотрите, в каком настроении. Я рад, что количество желающих проводить со спортом свободное время все больше и больше.

3000 подарков вручили в Минске участницам забега Beauty Run-10

Продолжительность дистанции участницы выбирали сами. Отрезки в 2 и 5 километров многие преодолели не без усталости. Забег прошел при поддержке Фонда ООН в области народонаселения. Таким образом организаторы привлекли внимание к проблеме насилия в семье.

# общество # 8 Марта # Фотофакт # Вадим Девятовский # Ирина Ромбальская

Другие новости рубрики

Все новости
В стиле «Пиратов Карибского моря»: белорусские полярники поздравили женщин с 8 марта
08 марта 2018 11:42

В стиле «Пиратов Карибского моря»: белорусские полярники поздравили женщин с 8 марта

180 автобус будет останавливаться на Тимирязева, а 89 – на повороте на Нарочанскую
07 марта 2018 19:48

180 автобус будет останавливаться на Тимирязева, а 89 – на повороте на Нарочанскую

На Минском железнодорожном вокзале информация на указателях теперь и на китайском
07 марта 2018 19:35

На Минском железнодорожном вокзале информация на указателях теперь и на китайском