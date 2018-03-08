3000 подарков вручили в Минске участницам забега Beauty Run

Новости Беларуси. Центр Минска 8 марта принадлежал только женщинам. Нынешний старт третий и самый многочисленный в истории этого турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на снег, участницам удалось держать не только скорость на дистанции, но и нести окружающим красоту и улыбки.

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь СТВ:

Всю зиму я тренировалась. И на самом деле с самого основания Минского полумарафона я бегу, бегу всегда. В женском забеге участвовала в первый раз. Надеюсь, что это начинание тоже станет традицией.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Снежок нас не пугает. Как и не испугал мужчин на 23 февраля мороз -12ºС, так сейчас -2ºС, а женщины посмотрите, в каком настроении. Я рад, что количество желающих проводить со спортом свободное время все больше и больше.