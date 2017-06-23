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30 сортов и 20 тонн отборного сыра в сутки: телеканал СТВ на предприятии «Бабушкина крынка»

23 июня 2017 08:56
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30 сортов и 20 тонн отборного сыра в сутки. Такой производительностью и изобилием ассортиментов Беларусь может гордиться, ровно как и всей молочной продукцией в целом. Понаблюдать по поистине творческим процессом рождения кулинарного изыска, познакомиться с настоящими мастерами своего дела – на завод прибыл творческий десант, в составе которого представители телеканала СТВ и известные артисты.

Ароматы белорусской брынзы вскружили голову Ольге Бурлаковой. Ведущая утренней программы от такой аппетитной программы от такой аппетитной программы осталась в восторге.

Ведущие специалисты предприятия раскрыли парочку кулинарных секретов, а генеральный директор телекомпании СТВ Юрий Козиятко рассказал, в свою очередь, рассказал о том, как Беларусь будет привлекать «заморских» гостей. Подробнее – в сюжете телеканала СТВ.

# общество # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Юрий Козиятко # Ольга Бурлакова # Эдуард Ханок # ведущие # Александр Кунцевич

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