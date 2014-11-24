30 обращений с гололедными травмами зафиксировано в Минске за минувшие выходные

Новости Беларуси. Трескучие морозы наступают на Беларусь. Заметное похолодание традиционно привело увеличению числа аварий на дорогах – далеко не все водители переобули авто в зимние шины. А в больницах открыт сезон зимних травм. Холодные факты в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедесюк, СТВ:

Дороги превратились в каток. И это уже не просто скользкая игра — жизнь на грани. К тому же, запорошена снегом. В результате, незаметный слой льда становится причиной серьезных травм.

Минчане:

Я сегодня шел на работу, не посыпано, очень скользко. Кобчик отбил, сейчас из поликлиники выхожу – и опять на том же месте.

Шел с мамой, было очень скользко, неожиданно она поскользнулась, сломала руку.

И порой к этим зимним каверзам люди относятся как ни к чему иному, чем просто курьезному случаю - мол, просто упал. Вот только по итогу смешного получается мало.

Минчанка:

На том попалась, что хотела иметь скидки 10%. Пенсионерка. Шла груженая сетками. Поскользнулась в одном месте, вот поэтому и обращаюсь ко всем — люди, будьте бдительны.

Для 73-летней женщины скользкая дорожка привела на больничную койку. И таких, как пенсионерка, в стране немало. Только в столице за минувшие сутки зафиксировано 3 десятка обращений. Как отмечают медики, все с ушибами и переломами.

Арсений Тищенко, врач-травматолог-ортопед УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Где-то около 15-20 человек, пик идет. Люди непредусмотрительные, не учитывают все факторы, которые происходят на улице, не одевают удобную нескользящую обувь, спешат.

Но головной боли гололед добавляет не только медикам, но и сотрудникам ЖЭСа. С ледяным капризом работы у коммунальщиков увеличивается, а вот их самих больше не становится. Несколько раз в день те, кого холодом все-таки не испугаешь, вооружаются метелками и лопатами, чистят дворы и посыпают территорию песком.

Анна Егоршева, директор УП ЖЭС № 48 Минска:

Рабочий день у них до 3 часов дня, естественно сверхурочно я их не могу держать. Где-то конечно имеются недочеты, недоработки, но, естественно, в зимнее время мы вывешиваем объявление для привлечения населения для участия в уборке снега.

А порой работу коммунальщикам население усложняет куда больше, чем сам гололед. Из-за многочисленных авто к некоторым дворам подобраться просто невозможно. Кстати, уже в движении «железный мотор» и сам становится «потерпевшим».

Количество ДТП стремительно растет. Вот сегодня в Любанском районе водитель легковушки не справился с управлением. Попутное столкновение — и женщина-пассажир одного из авто погибла на месте. Еще одно происшествие. Уже в столице на проспекте Держинского столкнулись самосвал и легковушка. К счастью, обошлось без жертв.

А эта еще одно следствие суровых погодных условий. Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства.

Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства»:

На сегодняшний день у нас 61 человек проживает. Порядка 10 человек мы дали направление на медосмотр. Из 61 человека — 9 женщин.

К зиме подготовились, сами окна заклеили окна, утепляли их. На счет постельного - у всех ватное одеяло. Шерстяные. Тепло. На холод здесь грех жаловаться.

Судьбы тех, кто здесь находится похожи. От историй мороз по коже, но им куда важнее, жить без мороза.

Зима испытывает на холод всех - и тех, кто в сапогах, и кто на колесах, и кто без крыши над головой.

Тем временем, морозы в ближайшие дни усилятся. Последние дни осени в Беларуси будут по-настоящему зимними. До минус 10-15 опустится ночная температура к концу недели. Холоднее будет в восточных регионах. Здесь ясно и морозно. А вот по западу немногим теплее, но европейский циклон принесет сюда снег. По всей стране на дорогах гололедица.