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30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске

23 июня 2017 20:26
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Новости Беларуси. В Минске обкатывают современный трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Семашко, СТВ:
В Минске тестируют стильный трамвай от отечественного разработчика.

Стать свидетелями «выхода в свет» новой модели городского пассажирского транспорта нашей съемочной группе посчастливилось на улице Ботанической.

30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске-1

Длина салона – больше 30 метров, разместиться в нем смогут около 400 человек.

Параметры впечатляют! Аналогов нашему трамваю нет во всем Таможенном союзе. Он низкопольный, полностью оснащен системой кондиционирования. Вскоре 23 такие машины отправятся в Санкт-Петербург.

30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске-4

Алексей Ковецкий, заместитель директора – главный конструктор машиностроительного предприятия:
Он имеет две кабины управления,

это позволяет эксплуатировать технику на линиях без разворотных колец.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт

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