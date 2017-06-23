30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске

Стать свидетелями «выхода в свет» новой модели городского пассажирского транспорта нашей съемочной группе посчастливилось на улице Ботанической.

Оксана Семашко, СТВ: В Минске тестируют стильный трамвай от отечественного разработчика.

Новости Беларуси. В Минске обкатывают современный трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Длина салона – больше 30 метров, разместиться в нем смогут около 400 человек.

Параметры впечатляют! Аналогов нашему трамваю нет во всем Таможенном союзе. Он низкопольный, полностью оснащен системой кондиционирования. Вскоре 23 такие машины отправятся в Санкт-Петербург.