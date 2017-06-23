Вы нужны Беларуси, здесь ваш дом: Александр Лукашенко на балу выпускников во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Надежды на динамичный подъем всех сфер жизни общества в нашей стране связывают с молодежью. Об этом 23 июня во время Республиканского бала выпускников вузов заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественный вечер с участием Президента, который прошел в Минске, были приглашены несколько сотен самых талантливых, одаренных и креативных молодых людей. Раннее утро, и уже приятные хлопоты. Александра Ганатовская спешит в местное ателье за платьем мечты. С улыбкой отмечает: чувствует себя будто в сказке – Золушкой, которая вот-вот превратится в прекрасную принцессу. Тем более, что вечером Александру (уже дипломированного математика-экономиста) ждет долгожданный бал. Сюда приедут ребята со всей республики. К такому празднику и подготовка серьезная.

Александра Ганатовская, выпускница Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Это было полной неожиданностью. Платья, туфли – я даже не знаю, что там надо, какие платья, коктейльные или бальные. Мы уже в это время продумывали на выпускной платья, а тут такое событие – бал. Сразу хочется продумать много мелочей, чтобы было все хорошо. Выпускники 2017 потом будут вспоминать этот день еще не раз: радостные лица людей, парад выпускников. Прекрасная половина завораживает платьями в пол, высокими шпильками и вечерними прическами. Кавалеры тоже не отстают: обязательные галстук и бабочка, костюмы на заказ. Такому вечернему дресс-коду и вся атмосфера под стать. Огромные залы, эксклюзивные люстры, украшения из стекла и натурального камня. Несколько сотен выпускников 23 июня принимал Дворец Независимости.

Анастасия Иванникова, СТВ:

По похожей красной ковровой дорожке ходят звезды Каннского фестиваля. Сегодня же к вниманию и вспышкам фотокамер привыкать пришлось звездам белорусских университетов. А ведь каждому из них есть, чем удивить. Здесь и отличники учебы, и активисты, и стипендиаты спецфонда. Много и тех, чьи разработки вот-вот будут внедрены в практику или даже в производство. Как раз таким достижением может похвастаться Евгений Лавринюк. Накануне бала выпускников – часы напролет за чертежами в университетской библиотеке. Разрабатывает линию производства вареных колбас повышенной производительности. Сегодня ей нет аналогов в странах СНГ. И ведь для Евгения это уже не первый опыт подобных разработок. В сфере его интересов – мясная, молочная, хлебобулочная промышленность. Несколько крупных предприятий региона такими ноу-хау уже заинтересовались.

Евгений Лавринюк, выпускник Брестского государственного технического университета:

Это одна из наиболее перспективных, важных и востребованных отраслей в нашей экономике. Также это та область технических знаний, которая требует постоянной доработки и модернизации. И я как специалист могу в ней состояться. Но 23 июня все они на время забыли о чертежах и конспектах. Красивые и нарядные, талантливые и перспективные. Будущие учителя, математики, медики, лингвисты... Сегодня их день. Вот и Влад Макаревич волнуется, как никогда. А на вопрос: «Как готовился?» отвечает шуткой.

Влад Макаревич, выпускник Белорусского государственного университета:

Вчера за галстуком сходил. А ведь на самом деле подготовка была куда серьезнее. Влад признается: к этому дню готовился все четыре года учебы на экономическом факультете БГУ. Влад Макаревич:

На пути к этому успел получить три стипендии Специального фонда Президента Республики Беларусь, именную стипендию Янки Купалы. И уже на четвертом курсе, практически в конце, узнал, что я все-таки иду на выпускной. Именно за такой, талантливой и перспективной молодежью будущее Беларуси. Это подчеркивалось не раз. Государство помогает в трудоустройстве на первое рабочее место, создает специальные фонды по поддержке одаренных детей. Судьба каждого из них небезразлична и белорусскому Президенту. Вот и 23 июня Александр Лукашенко по традиции приехал, чтобы лично поздравить выпускников, дать советы и напутствия во взрослую жизнь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Достойно оправдывайте доверие ваших наставников и родителей. Все, что у вас сегодня есть, – это, конечно же, ваша заслуга, но больше – ваших родителей, учителей. Дальше слово за вами. Вы для своих родителей, наставников – самое дорогое в жизни, воплощение замыслов, планов на будущее. Именно с вами, образованными и энергичными, мы связываем надежды на динамичное развитие всех сфер жизни белорусского общества. Уже завтра вы придете на предприятия промышленности, сельского хозяйства, в школы, медицинские центры, в конструкторские бюро и научные лаборатории, проявите свои таланты в искусстве, культуре. Возможно, кто-то откроет свое дело, станет успешным предпринимателем. Созданы все условия для того, чтобы каждый смог реализовать свои способности. Не сомневайтесь – так и будет. Но помните: в основном все будет зависеть только от вас.

Молодежь – один из главных приоритетов государственной политики, поэтому ей не надо бояться сложных задач, ставьте перед собой самые амбициозные цели и воплощайте их в жизнь. Постановка цели – это уже половина успеха. Правильной цели. И помните: вы нужны Беларуси, потому что здесь ваш дом. Мы ждем от вас активного приложения сил и стараний. Всегда поможем и поддержим. Но если кто-то рискнет поехать за рубеж, за границу, мы не препятствуем этому. Но вы должны знать: лучше, чем дома, вам не будет. Да, вам могут дать больше денег, о которых почему-то все в последнее время только и говорят. Могут дать, но вы помните: вам не дадут самого главного – у вас не будет под ногами своего клочка земли. А это дорогого стоит. И, шагнув в настоящую жизнь, вы скоро это почувствуете. Благодарности и награды для лучших из рук Президента получили полтора десятка выпускников: медики, программисты, экономисты, музыканты. Отдельные слова – в адрес педагогов: именно они воспитывают тех, кто уже завтра, быть может, встанет у руля экономики.

Уже после официальной части звучит студенческий гимн. И это, увы, уже последнее, что будет связывать выпускников с альма-матер. Потом по красной ковровой дорожке все пройдут к основному месту празднования. Здесь были и слезы радости, и грусть от расставания с любимым вузом. Вот и в 2017 году собрался целый цветник молодых, красивых, умных и талантливых.