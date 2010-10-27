30-летний могилевчанин поставил себе надгробие на кладбище с надписью «дата рождения 1980 - »

В Германии, Франции, других странах Западной Европы на кладбищах все захоронения одинаковы — будь то бывшего бургомистра или дворника: скромная плита, иногда — маленькие надгробные столбики. В Могилеве на Грузовском, Пашковском, Юго-Восточном («Лавсановском») кладбищах на некоторых участках захоронения производят по европейским стандартам: над могилой нет насыпи, кладется лишь небольшая плита, возможно небольшое (до 90 см) надгробие или крест. И никаких оград, столиков, скамеек...

Специалисты говорят: пока у горожан это нововведение не пользуется большим спросом. Сказываются давние привычки. Вспомните, что творится на наших кладбищах на Радуницу. Словно и не места скорби тут, а настоящие гульбища! На устланных скатертями могилках — бесчисленные яства, выпивка. Пиршество длится часами! Случается, кое-кто из посетителей, перебрав спиртного, начинает горланить веселые песни… Кстати, настоятель Борисо-Глебского Крестовоздвиженского храма отец Сергий категорически против таких обычаев: христиане в этот день должны прийти на могилу, помолиться об усопшем, вспомнить о нем, а поминальный стол накрыть дома. Мнение священника полностью поддерживают и работники предприятия ритуальных услуг. Да и в правилах содержания мест погребения четко прописано: посетители должны соблюдать тишину и общественный порядок.



Что ж, наши нравы в столь деликатном деле — весьма консервативны, чтобы прижилось новое, нужны время и терпение. Хотя есть «новации», от которых, честно говоря, — мороз по коже. Трудно сказать, чем так прельстило молодого могилевчанина Пашковское кладбище, только он решил поставить себе там памятник … еще при жизни! На надгробии обозначена лишь дата рождения: «1980 — », сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Могилевскую правду».