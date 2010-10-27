Одно из ЖЭУ Могилева научилось обнаруживать неполадки раньше, чем жильцы

Чтобы узнать, сколько тепла ушло на подогрев воды и отопление дома, коммунальникам из ЖЭУ №5 Могилева еще недавно приходилось раз в неделю спускаться в подвал и снимать показания счетчиков. Теперь все проще: эту информацию можно отслеживать на экране компьютера.

Программа позволяет дистанционно, с панели управления, устранять неполадки. А данные по учету теплоэнергии выводить в готовом виде: прежде на их обработку уходило много времени.

Игорь Ромачков, ведущий инженер ЖРЭУ Ленинского района Могилева:

Если где-то произошел сбой, информация об этом тут же появится на экране, — рассказывает. Это позволит устранить неполадки еще до того, как их обнаружат жильцы. В каждый тепловой пункт помимо блока, контролирующего работу приборов учета тепла, устанавливается еще и охранный. Войти беспрепятственно в теплопункт можно будет лишь с помощью электронного ключа, выдаваемого трем специалистам

Скоро все 80 с лишним теплопунктов ЖЭУ №5 специалисты возьмут на автоматизированный контроль. В течение двух ближайших лет аналогичные системы дистанционного автоматизированного контроля учета и анализа расхода тепловой энергии должны появиться во всех 9 жилищно-эксплуатационных управлениях района, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Могилевскую правду».



Сергей Иванченко, главный инженер ЖРЭУ:

Чтобы внедрить систему в одном только ЖЭУ, необходимы 556 миллионов рублей.

