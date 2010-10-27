Если вы любите старые добрые валенки ручной работы, то ехать за ними надо в Могилевскую область

В прошлом году творчеству здешних мастеров-шаповалов присвоили статус нематериальной историко-культурной ценности республики.

Елена Ребковец, директор Дрибинского районного историко-этнографического музея:

На изготовление наших валенок идет только чистая, без использования кислоты и щелочей, шерсть от овец романовской породы. Сегодня в районе около 30 мастеров- шаповалов. Но не все занимаются этим ремеслом. Одни делают валенки только для себя, другие с этого живут, кто-то уже просто состарился, и сил на занятия нет.

Несмотря на цену (детские валенки — 50 тысяч, взрослые от 120 до 180 тысяч рублей), спрос на них нынче большой. И с мастерами надо договариваться заранее. В минувший четверг, говорит Елена Ребковец, семья минчан увезла из Дрибина сразу 50 пар валенок! А в прошлом году именно в Дрибине заказывал эту популярную зимнюю обувь столичный спортивный клуб «Динамо», сообщает ctv.by со ссылкой на «Могилевскую правду».

Белорусское шаповальство — умение вручную валять валенки — может стать всемирно известным