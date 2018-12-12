30-дневный безвиз в 2018: рассказываем интересные цифры

Новости Беларуси. 30-дневным безвизом через Национальный аэропорт воспользовались без малого 180 тысяч человек. Больше всего туристов приехало из Германии, Польши и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По безвизу Гродно с начала 2018 года посетили более 80 тысяч иностранцев. Экспорт туруслуг за 9 месяцев вырос до 190 миллионов долларов. Иностранный турист оставляет в Беларуси примерно 100-120 долларов в сутки.

К слову, Министерство спорта и туризма предлагает обязать иностранных туроператоров регистрировать юрлицо на территории нашей страны. То есть туроператор будет работать по белорусским законам: уйти от ответственности даже при форс-мажорах не получится.