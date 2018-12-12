Лошадь с санями, звёздное небо и пара из XIX века: какие световые инсталляции установят в Минске к Новому году

Каждый уголок столицы украшен по-своему, рассказали в программе «Минск и минчане». Больше всего праздничную атмосферу создают огни на улицах и проспектах.

Увеличили настоящие снежинки и прибавили 2 км ленточек: как украшают минские универмаги к Новому году

А ещё объёмные фигуры, сложные панно и каркасные конструкции. Так, в этом году площадь у ратуши украсила скульптура лошади с каретой. А на Октябрьской площади приземлился гигантский светящийся шар.