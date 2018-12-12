Лошадь с санями, звёздное небо и пара из XIX века: какие световые инсталляции установят в Минске к Новому году
Каждый уголок столицы украшен по-своему, рассказали в программе «Минск и минчане». Больше всего праздничную атмосферу создают огни на улицах и проспектах.
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А ещё объёмные фигуры, сложные панно и каркасные конструкции. Так, в этом году площадь у ратуши украсила скульптура лошади с каретой. А на Октябрьской площади приземлился гигантский светящийся шар.
Алексей Мартынов, главный художник и заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Мы стараемся, чтобы в каждом году были какие-то отличия, новшества. По дизайну, по духу оформления.
Наиболее характерные изменения на главной ёлке – на Октябрьской площади. Это будет очень активное световое оформление ёлки, практически своеобразный видеоэкран.
Чтобы город засверкал, декораторы используют 135 тысяч лампочек. Улицы превратятся в светящиеся коридоры, деревья укутают яркими гирляндами.
Минчане:
– Начинают украшать магазины. Конечно, это подбадривает, повышает новогоднее настроение, ещё мандаринки, естественно!
– Мне очень нравятся украшения в Минске, особенно магазины украшены очень красиво, торговые центры.
– Настроение праздничное, хорошее, Новый год скоро, Дед Мороз подарки принесёт, будет весело!
«Мингорсвет» радует гостей и жителей столицы на протяжении всего года. В столице уже с июня обосновалась световая фигура «Зубр» на проспекте Дзержинского, в середине августа на улице Притыцкого появились «Лоси», а на площади Якуба Коласа – памятник «Письменность». В преддверии Нового года – новые идеи!
Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:
А если брать ближе к Новому году, то на Октябрьской площади будет «Лошадь с санями», можно туда подняться и селфи сделать.
На площади Свободы установлены световые арки, ещё одна такая световая арка будет установлена при входе в парк Янки Купалы.
В районе Дворца спорта мастера обещают инсталляцию настоящего звёздного неба, а в переплетеньях старых улочек Верхнего города совсем скоро можно будет встретить «Молодую пару из XIX века».
Ещё немного, и весь город засверкает в стройном, выверенном до мелочей ансамбле. Остаёся лишь дождаться снега, чтобы полностью окунуться в атмосферу.