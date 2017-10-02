3 условия, чтобы смотреть телеканал СТВ в HD-формате

Для нас подняться на новую ступеньку развития – не только почётно, но и очень важно. Ведь сегодня телевидению так или иначе приходится конкурировать с Интернетом, где формат HD, 4K и даже самый современный 8К – давно набрали популярность. Но и мы не отстаем, и теперь наше телевидение можно по праву назвать высококачественным.

Чтобы на ваших телеэкранах появилась картинка высокого качества, нашему телеканалу предстояло проделать огромную работу. Студия новостей обзавелась новейшим экраном разрешением 8К. У каждой программы появилась яркая и насыщенная обёртка. На смену старому оборудованию пришла новая техника. Всё это позволило нам сделать шаг к новым технологиям уже сегодня.

Сегодня смотреть телеканал «Столичное телевидение» в формате HD могут пользователи сети «Белтелеком» и кабельных операторов COSMOS TV и МТИС. Для этого ваш телевизор должен поддерживать форматы HD или же придётся подключить приставку.

«Столичное телевидение» сохранит и стандартную версию вещания. Связано это с тем, что пока в наших домах всё же много телевизоров, которые не поддерживают формат HD, да и не все провайдеры готовы к вещанию телевидения высокого качества. Это же объясняет и невозможность перехода пока на 4К. потому стоит набраться терпения и общими усилиями телевидение высокого качества войдёт в каждый дом. Главное – начало уже положено. И нам приятно, что в нашей Республике это сделал именно наш телеканал.