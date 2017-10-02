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Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно

02 октября 2017 09:49
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Новости Беларуси. Первый из них установили в самом центре города. На карте отмечены объекты, которые находятся в шаговой доступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет ориентироваться на местности гостям безвизовой зоны. Все надписи на русском и английском языках.

Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно-1

Евгений Ародь, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома:
Информация на этих стендах – это информация об исторической части города Гродно и о том туристическом потенциале, который есть, опять же, у нас в исторической части. Это различные социальные объекты, музеи, различные памятники архитектуры, а также те места, которые привлекательны для туристов – это пункты общественного питания и остальная инфраструктура.

Где находятся пункты обмена валют и как пройти к королевскому замку уже сегодня можно узнать на улице Ожешко.

К слову, она одна из немногих, где еще сохранилась брусчатка. Всего в Гродно планируется установить полтора десятка таких стендов.

# общество # Туризм # Фотофакт # Евгений Ародь

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