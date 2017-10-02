Навигационные стенды для туристов появились на улицах Гродно

Это поможет ориентироваться на местности гостям безвизовой зоны. Все надписи на русском и английском языках.

Новости Беларуси. Первый из них установили в самом центре города. На карте отмечены объекты, которые находятся в шаговой доступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ародь, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома:

Информация на этих стендах – это информация об исторической части города Гродно и о том туристическом потенциале, который есть, опять же, у нас в исторической части. Это различные социальные объекты, музеи, различные памятники архитектуры, а также те места, которые привлекательны для туристов – это пункты общественного питания и остальная инфраструктура.

Где находятся пункты обмена валют и как пройти к королевскому замку уже сегодня можно узнать на улице Ожешко.

К слову, она одна из немногих, где еще сохранилась брусчатка. Всего в Гродно планируется установить полтора десятка таких стендов.