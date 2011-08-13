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Осенний сезон охоты на пернатую дичь открылся в Беларуси

13 августа 2011 14:10
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Он продлится по 11 декабря.

За добычей можно отправляться в светлое время суток с ружьем и собаками (кроме гончих и борзых). Под прицел попадет водоплавающая дичь, кроме гусей, болотные птицы, вальдшнеп, сизый голубь и перепела. С первой субботы сентября откроется также сезон на рябчика и серую куропатку. Охотиться можно из гладкоствольного оружия с использованием патронов с дробью. К слову, они пожаробезопасны. Путевки охотники могут приобрести у пользователей угодий на местах и в охотхозяйствах Минлесхоза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Белоруссия

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