Осенний сезон охоты на пернатую дичь открылся в Беларуси

Он продлится по 11 декабря.

За добычей можно отправляться в светлое время суток с ружьем и собаками (кроме гончих и борзых). Под прицел попадет водоплавающая дичь, кроме гусей, болотные птицы, вальдшнеп, сизый голубь и перепела. С первой субботы сентября откроется также сезон на рябчика и серую куропатку. Охотиться можно из гладкоствольного оружия с использованием патронов с дробью. К слову, они пожаробезопасны. Путевки охотники могут приобрести у пользователей угодий на местах и в охотхозяйствах Минлесхоза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».