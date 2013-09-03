3 сентября в Гродно вспоминают детей, погибших на дорогах

Новости Беларуси. Детей, погибших на дорогах, вспоминают 3 сентября в Гродно. Школьники в светоотражающих жилетах выйдут на одну из центральных улиц города.

Ребята, с зажженными свечами в руках, образуют живой коридор. На плакатах указаны имена и фамилии погибших, а также даты трагедии. А католические и православные священники освятят проезжающие мимо машины. Завершится День памяти запуском в небо белых шаров, которые символизируют души погибших ребят.

К слову, эту акцию проводят в Гродненской области с 2009 года. Тогда в Лиде страшное ДТП унесло жизни 6 человек, в том числе двоих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.