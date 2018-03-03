3 марта в Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении

Новости Беларуси. Минута молчания, оружейные залпы, возложение цветов и венков в знак уважения подвигу тех, кто до последнего остался верен своему долгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память погибших пришли почтить стражи порядка, родные и близкие, сослуживцы, ветераны и руководство МВД. Отметим, что Министерство внутренних дел помогает 180 семьям, в которых в мирное время кто-то не вернулся домой со службы.