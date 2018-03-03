3 марта в Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении

Новости Беларуси. Минута молчания, оружейные залпы, возложение цветов и венков в знак уважения подвигу тех, кто до последнего остался верен своему долгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Память погибших пришли почтить стражи порядка, родные и близкие, сослуживцы, ветераны и руководство МВД. Отметим, что Министерство внутренних дел помогает 180 семьям, в которых в мирное время кто-то не вернулся домой со службы.
Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Мы на этом примере учим наших молодых сотрудников, как нужно себя вести. Как нужно до конца выполнить свой служебный долг. Они его до конца выполнили. Не пожалели ни жизни, ни здоровья.
Надо профессионально совершенствоваться. Прошлый год был объявлен министром внутренних дел годом профессиональной подготовки. Как результат – есть положительный результат.
Церемония прошла в канун Дня милиции. По случаю праздника 3 марта также запланировано торжественное собрание.