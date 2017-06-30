Ясли-сад с бассейном открылся во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. Все для юных непосед. Ясли-сад с бассейном и уютными помещениям открылся во Фрунзенском районе столицы. Он рассчитан на 10 групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценить комфорт игровых комнат, а также современные физкультурный и музыкальный залы смогут 190 маленьких воспитанников. Здесь малышей будут не только готовить к школе и поддерживать здоровье. На специальной площадке детей будут обучать правилам дорожного движения.