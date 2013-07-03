3 июля 2013 в Могилёве. Афиша мероприятий

Праздничные концерты, развлекательные и танцевальные программы на площадях, в парках и микрорайонах города 3 июля 2012 года

10.00 Торжественный митинг и театрализованная композиция, возложение венков и цветов, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (мемориальный комплекс «Буйничское поле»)



11.00 Торжественное открытие детской школы искусств – музыкально-развлекательная программа (пр. Пушкинский, 69)



12.00 Торжественное открытие фонтана – музыкально-развлекательная программа

(площадка возле Дворца культуры области)



12.00 Акция «Дети мира – детям войны» (площадка у памятника «Детям войны» по ул. Лазаренко)



12.00 - 16.00 «Са святам, краіна!» Культурно-развлекательная программа для детей и молодежи (сквер 40-летия Победы)



12.00 - 16.00 Праздничная программа «Наш шчодры беларускі край», презентация блюд белорусской кухни, продукции предприятий перерабатывающей промышленности (площадь Звезд)



13.00 Торжественное закрытие Международного пленэра по скульптуре в камне «Каменная сказка» (открытая площадка возле кинотеатра «Космос»)



13.00 Концерт заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь детской эстрадной студии «Веселые нотки» (открытая эстрадная площадка у парка отдыха ОАО «Могилеваттракционы»)



14.00-19.30 Акция Velocity 2013 от Velcom (открытая площадка возле Ледового дворца)



18.00 - 21.30 Праздничная программа «В городском саду играет» (сквер 40-летия Победы)



19.00 - 23.30 Молодежный праздник «Мы – будущее Беларуси» (площадка возле Дворца культуры области)



19.00 - 23.30 Культурно-развлекательная программа «Квітней, Беларусь!» (пл. Советская)



21.00 - 23.00 Развлекательная программа «В эфире «Могилев» (площадь Звезд)



22.55 - 23.00 Общереспубликанская акция «Споем гимн вместе!» (площадь Советская, площадка ГУК «Дворец культуры области»)



Праздничная программа «Молодежь – это наш город!» (работа открытых площадок по месту жительства: ул. Профсоюзная, 21; Строителей, 12; Добролюбова, 7; Гришина, 59А)



23.00 Праздничный салют (набережная реки Днепр)