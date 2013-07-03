3 июля 2013 в Минске. Афиша мероприятий

|
№
|
Наименование
|
Время
|
Место
|
Ответственные
|
Основные праздничные мероприятия:
|
1.
|
Парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие
|
03.07.2013
|
пр. Победителей
|
Комитеты, управления, отделы горисполкома,
|
2.
|
Праздник «Ганаруся табой, Беларусь!»
|
03.07.2013
|
площадка у Дворца спорта
|
Комитеты, управления, отделы горисполкома
|
3.
|
Открытый Кубок г. Минска и Минской области по силовому экстриму
|
03.07.2013
|
площадка у Дворца спорта
|
Управление физической культуры, спорта и туризма,
|
4.
|
Гала-концерт мастеров искусств «Квітней, мая Беларусь»
|
03.07.2013-
|
площадка у обелиска «Минск-город-герой»
|
Комитеты, управления, отделы горисполкома
|
Мероприятия в районах города:
|
Заводской район
|
1.
|
Районный праздник «Мая Айчына – Беларусь!»
|
03.07.2013
|
Парк культуры и отдыха 50-летия Великого Октября
|
2.
|
Концертно-развлекательная программа «Вместе со своей страной»
|
03.07.2013
|
ГКПУ «Минский зоопарк»
|
3.
|
Детская развлекательно-игровая программа «У святочным карагодзе»
|
03.07.2013
|
Площадь возле ЗАО «Универсам «Рублевский»
|
Ленинский район
|
1.
|
Районный праздник «Тобой живу, тобой, страна, горжусь…»
|
03.07.2013
|
Лошицкий усадебно-парковый комплекс
|
2.
|
Праздничная программа на ул. К.Маркса, посвященная празднованию Дня Независимости Республики Беларусь
|
03.07.2013
|
Пешеходная зона по ул. К.Маркса в г. Минске
|
Московский район
|
1.
|
Районный праздник на 2-х концертных площадках:
|
03.07.2013
|
Парк им. Михаила Павлова
|
2.
|
Районный спортивный праздник
|
03.07.2013
|
Парк им. Михаила Павлова
|
Октябрьский район
|
1.
|
Театрализовано-художественный праздник «Славім зямлі нашай светлае імя!»
|
03.07.2013
|
Площадь у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников
|
2.
|
Художественно-спортивный праздник «Квітней, Беларусь!»
|
03.07.2013
|
Площадка у торгового центра в микрорайоне Сокол
|
3.
|
Панихида по убиенным воинам. Хоровые песнопения
|
03.07.2013
|
Приход храма Праведной Софии Слуцкой, Приход храма Святителя Николая Чудотворца
|
Партизанский район
|
1.
|
Районный праздник «Беларусь – наша гордость!»
|
03.07.2013
|
Лыже-роллерная трасса
|
2.
|
Районная праздничная программа «Беларусь – родник вдохновения»
|
03.07.2013
|
Центральный детский парк им. Горького
|
Первомайский район
|
1.
|
Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь»
|
03.07.2013
|
Центральный Ботанический сад
|
2.
|
Районный праздник «Квітней, родная Беларусь!»
|
03.07.2013
|
Парк им. Челюскинцев
|
3.
|
Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!»
|
03.07.2013
|
Детская железная дорога, станция им. К.С.Заслонова
|
Советский район
|
1.
|
Районная праздничная концертно-развлекательная программа «Беларусь – жыцця майго крыніца!»
|
03.07.2013
|
Центральная площадка парка Дружбы народов
|
2.
|
Праздничный концерт духовых коллективов «Беларусь, ты ў сэрцы маім!»
|
03.07.2013
|
Площадка у фонтана на бульваре имени В.Мулявина
|
Фрунзенский район
|
1.
|
Велопробег – 2013, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
|
03.07.2013
|
Площадка у Хоккейного клуба «Юность-Минск» Минский ледовый Дворец спорта
|
2.
|
Расширенная продажа продовольственных товаров и продукции собственного производства с дегустацией и тематическим музыкальным оформлением
|
03.07.2013
|
Площадка возле универсама «Сухаревский»
|
3.
|
Праздник детского творчества «Бульвар искусств» (выставки декоративно прикладного искусства, вернисаж, интерактивные игровые площадки, концертная программа)
|
03.07.2013
|
Сквер по ул. Д.Сердича
|
5.
|
Районный праздник «Славим имя твое, Беларусь!»
|
03.07.2013
|
Парк им. «60-летия Октября»
|
6.
|
Концертные программы духового оркестра ГУВД Мингорисполкома, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь
|
06.07.2013
|
Сквер по ул. Д.Сердича
|
7.
|
Праздничный концерт для членов Фрунзенской организации «БелТиз»
|
05.07.2013
|
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска
|
Центральный район
|
1.
|
Выставка творческих работ инвалидов «Фарбы Беларусі»
|
01.07.2013-
|
Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска
|
2.
|
Районный праздник «Беларусь, моя милая!»;
|
03.07.2013
|
Парк Победы