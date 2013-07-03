3 июля 2013 в Минске. Афиша мероприятий

№

п/п Наименование

мероприятий Время

проведения Место

проведения Ответственные

Основные праздничные мероприятия:

1. Парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие 03.07.2013

11.00 пр. Победителей Комитеты, управления, отделы горисполкома,



администрации районов г. Минска

2. Праздник «Ганаруся табой, Беларусь!» 03.07.2013

13.00-20.30 площадка у Дворца спорта

(пр. Победителей, 4) Комитеты, управления, отделы горисполкома

3. Открытый Кубок г. Минска и Минской области по силовому экстриму 03.07.2013

10.00-15.00 площадка у Дворца спорта

(летний амфитеатр) Управление физической культуры, спорта и туризма,

ОО «Федерация силового экстрима и безэкипировочного пауэрлифтинга»

4. Гала-концерт мастеров искусств «Квітней, мая Беларусь»







акция «Споем гимн вместе»



праздничный салют 03.07.2013-

04.07.2013

21.00-00.30



22.55



23.00 площадка у обелиска «Минск-город-герой» Комитеты, управления, отделы горисполкома

Мероприятия в районах города:

Заводской район

1. Районный праздник «Мая Айчына – Беларусь!» 03.07.2013

12.00-18.00 Парк культуры и отдыха 50-летия Великого Октября

(ул. Долгобродская, 44)

2. Концертно-развлекательная программа «Вместе со своей страной» 03.07.2013

12.00-15.00 ГКПУ «Минский зоопарк»

(ул. Ташкентская, 40)

3. Детская развлекательно-игровая программа «У святочным карагодзе» 03.07.2013

12.00-15.00 Площадь возле ЗАО «Универсам «Рублевский»

(ул. Герасименко, 26)

Ленинский район

1. Районный праздник «Тобой живу, тобой, страна, горжусь…» 03.07.2013

12.00-18.00 Лошицкий усадебно-парковый комплекс

(проезд Чижевских, 10)

2. Праздничная программа на ул. К.Маркса, посвященная празднованию Дня Независимости Республики Беларусь 03.07.2013

13.00-21.00 Пешеходная зона по ул. К.Маркса в г. Минске

Московский район

1. Районный праздник на 2-х концертных площадках:



«Радзіме дарагой прысвячаем…»,



«Ганаруся табою, Беларусь сінявокая» 03.07.2013



13.00-17.00



13.00-17.00 Парк им. Михаила Павлова



верхняя площадка



нижняя площадка

2. Районный спортивный праздник 03.07.2013

13.00-16.00 Парк им. Михаила Павлова

Октябрьский район

1. Театрализовано-художественный праздник «Славім зямлі нашай светлае імя!» 03.07.2013

12.00-19.00 Площадь у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников

(Чкалова, 7)

2. Художественно-спортивный праздник «Квітней, Беларусь!» 03.07.2013

12.00-19.00 Площадка у торгового центра в микрорайоне Сокол

3. Панихида по убиенным воинам. Хоровые песнопения 03.07.2013

11.00 Приход храма Праведной Софии Слуцкой, Приход храма Святителя Николая Чудотворца

Партизанский район

1. Районный праздник «Беларусь – наша гордость!» 03.07.2013

14.00-21.00 Лыже-роллерная трасса

(ул. Столетова, 1)

2. Районная праздничная программа «Беларусь – родник вдохновения»

(2 площадки) 03.07.2013

12.00-18.00 Центральный детский парк им. Горького

(ул. Фрунзе, 2)

Первомайский район

1. Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь» 03.07.2013

13.00 Центральный Ботанический сад

(ул. Сурганова, 2В)

2. Районный праздник «Квітней, родная Беларусь!» 03.07.2013

13.00-20.00 Парк им. Челюскинцев

(пр. Независимости, 84)

3. Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!» 03.07.2013

11.00 Детская железная дорога, станция им. К.С.Заслонова

(пр. Независимости, 86)

Советский район

1. Районная праздничная концертно-развлекательная программа «Беларусь – жыцця майго крыніца!» 03.07.2013

11.00-18.00 Центральная площадка парка Дружбы народов

(пл. Бангалор)

2. Праздничный концерт духовых коллективов «Беларусь, ты ў сэрцы маім!» 03.07.2013

12.00-14.00 Площадка у фонтана на бульваре имени В.Мулявина

(за Белгосфилармонией)

Фрунзенский район

1. Велопробег – 2013, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь 03.07.2013

12.00-16.00 Площадка у Хоккейного клуба «Юность-Минск» Минский ледовый Дворец спорта

(ул. Притыцкого, 27)

2. Расширенная продажа продовольственных товаров и продукции собственного производства с дегустацией и тематическим музыкальным оформлением 03.07.2013

11.00 Площадка возле универсама «Сухаревский»

(ул. Лобанка,107)

3. Праздник детского творчества «Бульвар искусств» (выставки декоративно прикладного искусства, вернисаж, интерактивные игровые площадки, концертная программа) 03.07.2013 Сквер по ул. Д.Сердича

5. Районный праздник «Славим имя твое, Беларусь!» 03.07.2013

12.00-18.00 Парк им. «60-летия Октября»

(ул. Матусевича - Сердича - Ольшевского)

6. Концертные программы духового оркестра ГУВД Мингорисполкома, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь 06.07.2013

13.00-14.00 Сквер по ул. Д.Сердича

7. Праздничный концерт для членов Фрунзенской организации «БелТиз» 05.07.2013

16.00 ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска

(ул.Одинцова, 85)

Центральный район

1. Выставка творческих работ инвалидов «Фарбы Беларусі» 01.07.2013-

05.07.2013 Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска

(ул. Красная, 3)