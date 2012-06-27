Централизованное тестирование-2012: обнародованы результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам

Новости Беларуси. 27 июня абитуриенты смогут узнать результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам. Данные разместят на информационных стендах в пунктах прохождения тестирования, а также на сайте Республиканского института контроля знаний. Их можно узнать и при помощи SMS-запросов.

Так, 100 баллов по русскому языку получили 19 абитуриентов, а по белорусскому – 7. В прошлом году таких высоких результатов было вдвое меньше. Ноль – у четырех человек.

Не преодолели порог в семь баллов около 3% абитуриентов. У них документы в вузы приниматься не будут. Эти ребята смогут поступать только в средне- специальные или профессионально-технические заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз в ЦТ приняло участие более 140 тысяч абитуриентов. А для тех, кто не явился на испытание по уважительной причине, есть резервный день для сдачи экзамена – 4 июля.