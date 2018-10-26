Прямой эфир

29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние

26 октября 2018 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Резкое похолодание и дожди привели к увеличению аварийности на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние-1

В понедельник 29 октября в Минске возможен мокрый снег – самое время менять летние шины. В столице сотрудники ГАИ пока только предупреждают водителей о том, что их безопасность зависит от верного решения. Рисковать и передвигаться на протекторе не по сезону или перестраховаться и заехать на шиномонтаж до 1 декабря? Надежное сцепление с дорогой может выручить в самой непредсказуемой ситуации.

29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние-4

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Тормозной путь возрастает, потому что на дороге может появиться обледенение проезжей части либо выпасть мокрый снег. Также необходимо учитывать, что рано темнеет и зачастую не видно пешеходов, которые переходят дорогу по пешеходным переходам.

29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние-7

Зимние шины – в них больше каучука, они не дубеют зимой. У них специальный протектор, который позволяет снегу, этой всей каше не застревать и вываливаться. Если люди этого не понимают – пусть почитают, это же их безопасность. Я всегда езжу на зимних шинах.

Наказывать рублем тех, кто не принимает к сведению предупреждение, начнут с первого дня календарной зимы.

# ГАИ # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия
26 октября 2018 16:53

Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия

Как отличить насилие над детьми от обычного запрета: «Грань – в унижении»
26 октября 2018 16:43

Как отличить насилие над детьми от обычного запрета: «Грань – в унижении»

«Девочку мама лишила права использовать мобильный». Белоруска рассказала о ювенальной юстиции в Австрии
26 октября 2018 16:33

«Девочку мама лишила права использовать мобильный». Белоруска рассказала о ювенальной юстиции в Австрии