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29 мая в Минск прибывает ковчег с десницей святой преподобномученицы княгини Елисаветы

29 мая 2019 06:33
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Новости Беларуси. Знаковое событие для верующих: ковчег с десницей святой преподобномученицы княгини Елисаветы прибудет 29 мая в Минск. Доставят святыню в Свято-Духов кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 мая в Минск прибывает ковчег с десницей святой преподобномученицы княгини Елисаветы-1

Встречу мощей возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. С 30 мая по 6 июня реликвия будет находиться в храме иконы Божией Матери «Державная» Елисаветинского монастыря.

29 мая в Минск прибывает ковчег с десницей святой преподобномученицы княгини Елисаветы-4

Святая Елисавета считается небесной покровительницей врачей, сотрудников социальных служб и благотворителей. Верующие обращаются к ней с молитвой о благополучии семьи.

29 мая в Минск прибывает ковчег с десницей святой преподобномученицы княгини Елисаветы-7

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Павел # Фотофакт

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