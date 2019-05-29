29 мая в Минск прибывает ковчег с десницей святой преподобномученицы княгини Елисаветы

Новости Беларуси. Знаковое событие для верующих: ковчег с десницей святой преподобномученицы княгини Елисаветы прибудет 29 мая в Минск. Доставят святыню в Свято-Духов кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Знаковое событие для верующих: ковчег с десницей святой преподобномученицы княгини Елисаветы прибудет 29 мая в Минск. Доставят святыню в Свято-Духов кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречу мощей возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. С 30 мая по 6 июня реликвия будет находиться в храме иконы Божией Матери «Державная» Елисаветинского монастыря.
Святая Елисавета считается небесной покровительницей врачей, сотрудников социальных служб и благотворителей. Верующие обращаются к ней с молитвой о благополучии семьи.