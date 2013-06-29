29 июня в Военной академии Беларуси состоялся очередной выпускной

Новости Беларуси. Ряды военнослужащих пополнили новые кадры. 29 июня в Военной академии Беларуси и на военных факультетах вузов состоялся очередной выпуск офицеров. В этом году лейтенантские погоны получили более 700 выпускников, почти полторы сотни обучались на командно-штабном факультете. В итоге восемнадцать за отличную подготовку удостоены золотой медали, большинство — слушатели Военной академии.

По традиции поздравили бравых офицеров представители Министерства обороны, дипломаты, ректоры. Конечно же родственники и друзья. По традиции вальс, правда на этот раз под дождем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Леоненко, выпускник Военной академии Республики Беларусь:

Академия дала многое для дальнейшего развития личности и самого себя.

Иван Денисенко, выпускник Военной академии Республики Беларусь:

Воспитали характер, силу воли и дали много здоровья.