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29 июня в Военной академии Беларуси состоялся очередной выпускной

29 июня 2013 14:10
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Новости Беларуси. Ряды военнослужащих пополнили новые кадры. 29 июня в Военной академии Беларуси  и на военных факультетах вузов состоялся очередной выпуск офицеров. В этом году лейтенантские погоны получили более  700 выпускников, почти полторы сотни  обучались на командно-штабном факультете. В итоге восемнадцать за отличную подготовку удостоены золотой медали, большинство — слушатели Военной академии.

По традиции поздравили бравых офицеров представители Министерства обороны, дипломаты, ректоры. Конечно же родственники и друзья. По традиции вальс, правда на этот раз под дождем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Леоненко, выпускник Военной академии Республики Беларусь:
Академия дала многое для дальнейшего развития личности и самого себя.

Иван Денисенко, выпускник Военной академии Республики Беларусь:
Воспитали характер, силу воли и дали много здоровья.

# общество # Выпускной-2013 # Выпускной в Беларуси

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