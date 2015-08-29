Температурные рекорды дня установлены 28 августа в Беларуси

Новости Беларуси. Август бьет рекорды. 28 августа в Беларуси был установлен новый температурный максимум дня. Так, воздух в Бресте раскалился до 32,5 градусов, превысив тем самым достижение полувековой давности. Жарко было и в столице. Столбики термометров вплотную приблизились к 30-градусной отметке. Такой зной 28 августа был в Минске более века назад — в 1909 году.

Между тем синоптики и в ближайшие дни обещают белорусам хорошую погоду. Дожди если и будут, то кратковременные, а воздух прогреется до 26 градусов, а по югу и вовсе до 33, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.