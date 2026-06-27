Два серебра и бронза: как белорусские парафехтовальщики покоряли молодежный ЧМ в Турции?

Два серебра и бронза в активе сборной. Екатерина Мышко была безупречна на групповом этапе, но в финале уступила венгерской сопернице. А у Руслана Зимницкого трагедия случилась уже перед золотым боем – сломалась коляска. Как справляться с давлением, чинить технику на коленке и настраиваться на следующие старты? Узнаем прямо сейчас.

В спорте победу и поражение часто разделяют десятые доли секунды или, как сегодня выяснилось, исправность крепления. В турецком Мерсине завершился молодежный чемпионат мира по парафехтованию. В нем приняли участие 150 молодых спортсменов в возрасте до 23 лет из 28 стран в разных категориях и видах оружия. Наши ребята доказали, что белорусская школа паралимпийского фехтования одна из сильнейших в мире.

Алеся Алехнович, ведущая:

Ребята, еще раз поздравляем вас с этими прекрасными победами. Поделитесь впечатлениями самыми свежими после финала.

Руслан Зимницкий, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту:

Было жарко.

Алеся Алехнович:

Прямо во время поединка или погода еще добавляла? Екатерина, что вы скажете?

Екатерина Мышко, учащаяся Республиканского центра паралимпийской подготовки:

Ну, я присоединяюсь к словам. Было жарко и там, и там, но все понравилось, и мы надеемся, что в дальнейшем у нас все получится, мы дойдем до золота.

Алеся Алехнович:

С каким настроением вы ехали на соревнования? Это первые ваши соревнования подобного масштаба или уже участвовали в чемпионатах?

Руслан Зимницкий:

Это первая молодежка, первый чемпионат мира. Было волнительно, конечно же. Готовились к этому долго и реализовали. Не так, как хотелось бы, но тоже очень даже неплохо.