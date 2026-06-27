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Два серебра и бронза: как белорусские парафехтовальщики покоряли молодежный ЧМ в Турции?

27 июня 2026 12:33
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В спорте победу и поражение часто разделяют десятые доли секунды или, как сегодня выяснилось, исправность крепления. В турецком Мерсине завершился молодежный чемпионат мира по парафехтованию. В нем приняли участие 150 молодых спортсменов в возрасте до 23 лет из 28 стран в разных категориях и видах оружия. Наши ребята доказали, что белорусская школа паралимпийского фехтования одна из сильнейших в мире. 

Два серебра и бронза в активе сборной. Екатерина Мышко была безупречна на групповом этапе, но в финале уступила венгерской сопернице. А у Руслана Зимницкого трагедия случилась уже перед золотым боем – сломалась коляска. Как справляться с давлением, чинить технику на коленке и настраиваться на следующие старты? Узнаем прямо сейчас. 

В студии «Нового утра» герои турнира.

Два серебра и бронза: как белорусские парафехтовальщики покоряли молодежный ЧМ в Турции?-2

Алеся Алехнович, ведущая:
Ребята, еще раз поздравляем вас с этими прекрасными победами. Поделитесь впечатлениями самыми свежими после финала. 

Руслан Зимницкий, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту:
Было жарко.

Алеся Алехнович:
Прямо во время поединка или погода еще добавляла? Екатерина, что вы скажете?

Екатерина Мышко, учащаяся Республиканского центра паралимпийской подготовки:
Ну, я присоединяюсь к словам. Было жарко и там, и там, но все понравилось, и мы надеемся, что в дальнейшем у нас все получится, мы дойдем до золота.

Алеся Алехнович:
С каким настроением вы ехали на соревнования? Это первые ваши соревнования подобного масштаба или уже участвовали в чемпионатах?

Руслан Зимницкий:
Это первая молодежка, первый чемпионат мира. Было волнительно, конечно же. Готовились к этому долго и реализовали. Не так, как хотелось бы, но тоже очень даже неплохо. 

Далее смотрите в видео. 

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Спортивные соревнования

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