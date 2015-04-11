Минск: 11 апреля у Дворца спорта прошла пасхальная ярмарка

Новости Беларуси. Десятки продавцов и сотни довольных покупателей. Пасхальная ярмарка у Дворца спорта собрала торговцев со всей Беларуси. Подобные мероприятия проходят во всех областных центрах. Главное и почетное место на витринах в этот день по праву принадлежит хлебобулочным изделиям. Куличи различных форм и размеров горожане просто сметают с прилавков. Те, кто по традиции выпекают пироги дома, на базар пришли за мясом, колбасами, рыбой и прочими угощениями.

Торговля у Дворца спорта, несмотря на довольно раннее для выходного дня время, идет полным ходом. Особым спросом после Великого и самого строго поста пользуются мясо и колбасные изделия. В изобилии на прилавках овощи и фрукты, но в центре внимания 11 апреля все же хлебобулочные изделия.

Мария Николаевна пироги пекла всегда сама. Каждый год на аромат пасхальных куличей к ней в деревню съезжалась вся родня. Не изменяет традициям женщина и сегодня. И уж если кто-то больше других радуется переезду бабушки в город к детям, так это ее пятеро внуков.

К бабушке на пироги отправится и Кирилл. Пока мама занимается домом и младшими девочками, он под стать папе и на правах второго мужчины ходит по рынку со знанием дела.

Ко Дворцу спорта сегодня съехались продавцы со всей Беларуси. Подобные базары проходят и в областных центрах. Впрочем, быть ближе к своему покупателю магазины на колесах стараются не только в праздничные дни.

Дмитрий Баранов, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Наши предприятия областных организаций выезжают практически еженедельно в различные районы города Минска и участвуют в таких аналогичных ярмарках. Эти ярмарки для нас повод показать свою продукцию, повод ее предложить. Самое главное — предложить качественную натуральную продукцию по низким ценам.

Цены на 30-40 процентов на ярмарке действительно ниже, чем в магазинах, что и объясняет такой ажиотаж. А на хороший товар, как известно, и купец найдется, и слова благодарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетитель ярмарки:

— Товар хороший. Выбрать можно все что хочешь.