27 сентября – последний день 76-й Генассамблеи ООН. Владимир Макей представит Беларусь на общеполитической дискуссии

Накануне министр встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных наций. Стороны обсудили вопросы реформирования Организации, вклад Беларуси в дело повышения ее роли и значения в мире, а также ряд проблемных аспектов на треке отношений Беларусь-ООН. На встрече был отмечен традиционно высокий уровень и дружеский характер взаимодействия.

Антониу Гутерриш высказал готовность к продолжению продуктивного и конструктивного сотрудничества по всем направлениям с Беларусью и подтвердил теплое и уважительное отношение к нашей стране. Состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки дня. Не осталась без внимания тема внутриполитической ситуации в Беларуси и процессы, связанные с обсуждением предстоящих у нас преобразований в Конституции.

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