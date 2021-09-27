Обсудят 7 вопросов. Минск принимает заседание Совета постпредов стран СНГ

Новости Беларуси. Совет постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ 27 сентября примет Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В штаб-квартире Содружества обсудят семь вопросов.

Главный блок из них касается предстоящих октябрьских встреч, которые пройдут в Беларуси. На середину октября запланированы заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ.

Наша страна в 2021 году председательствует в Содружестве, которое отмечает 30-летие основания. Юбилею 27 сентября посвятят Международную научно-практическую конференцию.