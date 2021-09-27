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Православные отмечают один из главных праздников. 27 сентября – Воздвижение Креста Господня

27 сентября 2021 06:26
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Новости Беларуси. 27 сентября православный мир отмечает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают один из главных праздников. 27 сентября – Воздвижение Креста Господня-1

Это один из 12 главных праздников литургического календаря. Верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен крест, на котором распяли Иисуса Христа. В память о библейских событиях у православных строгий пост. Связывают с этим праздником немало народных традиций. Считалось, что к Воздвижению должны быть завершены все работы в поле, ведь не за горами зима.

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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