26 октября из-за мокрого снега в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. 26 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного мокрого снега.

Как сообщили в Гидромете, 26 октября на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром в четверг по Минской, Витебской и северу Гродненской и Могилевской областей ожидается сильный мокрый снег.

На востоке страны местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дороги – гололедица.

По информации синоптиков, температура ночью от -5°С по северо-востоку Беларуси до +6°С по юго-западу страны. По прогнозам днем температура составит от +3°С до +9°С, по юго-западу – до +11°С.