26 дней до Великой Победы: 13 апреля 1945 войска 3-го и 2-го Украинского фронтов освободили Вену

Новости Беларуси. 26 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 13 апреля 45-го войска 3-го и 2-го Украинского фронтов освободили столицу Австрии Вену. В течение дня в боях за город было уничтожено около 5 тысяч немецких и венгерских солдат и офицеров. Захвачено 107 танков и самоходок, 135 орудий, 615 автомашин.

Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За взятие Вены». Ею были награждены более 270 тысяч воинов. В это же время войска 2-го Украинского фронта овладели важным дорожным узлом и укрепленным пунктом обороны немцев чешским городом Годонин. А войска 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом начали операцию по уничтожению группировки немецких войск, укрепившихся на Земландском полуострове. В освобожденной Беларуси уже активно идут весенне-полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.