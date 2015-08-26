26 августа ведущие, журналисты и руководство телеканала СТВ встретились с работниками предприятия «Ивацевичдрев»

Новости Беларуси. 26 августа ведущие, журналисты и руководство телеканала СТВ встречаются с работниками предприятия «Ивацевичдрев». Это первая поездка в регионы, приуроченная к 15-летию телеканала.

Встреча с нашими зрителями - это не только вопросы и ответы, неформальный разговор... но и концерт. Наши друзья - народный артист Беларуси и России Эдуард ХАНОК, популярные исполнители Саша НЕМО и группа "Топлесс", участники народного проекта "Поющие города" Евгения Климович и Наталья Шевчук подготовили свои подарки.

1 300 кубометров леса в сутки перерабатывает новый завод «Ивацевичдрев». Чистое производство. В цехах - современное оборудование. Готовая продукция - ламинированный ДСП: 50% идет на экспорт, 50% продается на внутреннем рынке.

Подробности в программах "24 часа" и "Утро. Студия хорошего настроения" на СТВ.