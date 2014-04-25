Сайт телеканала СТВ презентовал свою англоязычную версию на выставке «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. Чемпионат мира задает тон и на просторах Интернета. У сайта канала СТВ появилась англоязычная версия. Ее презентовали 25 апреля на выставке «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ресурс без языкового барьера представит гостям форума самую актуальную информацию.

На англоязычной версии сайта СТВ можно будет ознакомиться с расписанием игр и результатами матчей. Немало на сайте и материалов, посвященных непосредственно хоккею: есть даже архивные документы.

Сами посетители могут формировать контент: для этого достаточно сфотографироваться на фоне достопримечательности и сбросить фото на сайт. Информацию о таких знаковых местах легко найти на сайте СТВ.

Владимир Казанков, директор дирекции Интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Сейчас англоязычная версия сайта СТВ заточена непосредственна для гостей чемпионата мира по хоккею. Когда этот форум закончится, англоязычная версия сайта, естественно, будет развиваться. Потому что много информации о Беларуси с посредниками передается на англоязычный рынок. Мы же будем работать напрямую. То, что происходит, самые актуальные новости будут переводиться и размещаться в англоязычном сегменте Интернет.

У нас есть раздел со списком команд. Англоязычный болельщик, который зайдет, сможет сразу найти свою команду, кликнув на баннер. Мы подготовили серию публикаций о том, что посетить в Минске туристу. Здесь у нас топ-новости - самое важное, что следует знать о чемпионате мира по хоккею. Здесь также у нас есть удобные справочные блоки - справочная информация о погоде в Минске на английском языке, о курсах валют.