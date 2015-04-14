В параде войск 9 Мая примет участие более 250 единиц боевой техники

Новости Беларуси. Военная техника готовится к параду в честь 70-летия Победы. Сегодня, 14 апреля, на аэродроме «Липки» под Минском прошла тренировка механизированной колонны, которая будет участвовать в параде 9 мая. Она состоит из более чем 250 единиц техники. Первым ее состав изучил корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

Эх, путь-дорожка фронтовая... Именно эти слова приходят на ум, когда находишься за рулём легендарной «полуторки». Простой в сборке, с неприхотливым двигателем и кабиной из дерева — этот грузовичок вошел в историю с пометкой «самый надежный» автомобиль военного времени.

Это семьдесят лет спустя «Катюши», танк Т-34 и самоходная установка СУ-100 — раритет. А в 1945 — советская военная техника, символ Великой Победы. Поэтому и парад 9 мая открывать ей.

Следом танковый взвод Дениса Антуневича. Он примет участие в параде в третий раз. Волнение исчезает, признается офицер, когда понимаешь, что это значит – быть частью такого праздника.

Денис Антуневич, командир танкового взвода Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Чувство гордости и, конечно, желание не подвести своих командиров и тех, кто придет посмотреть на нас, а самое главное – ветеранов.

Роман Кульба — водитель-механик самоходной гаубицы «Гиацинт». В своём железном друге он каждый винтик изучил. Считает, что личный интерес к технике и дал повод командиром доверить ему ответственный маршрут.

Роман Кульба, механик-водитель самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт» Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Выбор для меня и еще пару ребят. Были, безусловно, счастливы. Такая гордость! Проехать всем хочется.

Среди зенитных ракетных комплексов, систем залпового огня, артиллерийских установок кажутся неприметными два внедорожника серого цвета. Это бронеавтомобили специального назначения «Лис» – последняя разработка отечественного военпрома. Помимо новинок принимать участие в параде будут экипажи и расчеты из Вооруженных Сил России.

Андрей Некрашевич, заместитель командующего войсками северо-западного оперативного округа Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В параде войск Минского гарнизона впервые примет участие значительное количество российской техники из состава региональной группировки войск Беларуси и Российской Федерации. Всего в параде войск примет участие более 250 единиц боевой техники. Это будет включать 24 парадных расчета, из них 7 из Российской Федерации. Впервые примут участие образцы военной техники, которые сделаны на белорусских предприятиях государственного военно-промышленного комплекса.

Так называемая изюминка — реактивная система залпового огня «Полонез». На полигон её выводить не стали. Сетуют военные на любопытство журналистов. Мол, стоит только упомянуть название, а оно уже в эфире. И не каких тебе сюрпризов. Впрочем, зрители смогут всё увидеть лично на параде 9 мая.