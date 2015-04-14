14 апреля в Минске проходит конкурс проектов Всероссийского стартап-тура фонда «Сколково»

Новости Беларуси. Бизнес-ангелы и потенциальные инвесторы собрались сегодня, 14 апреля в Минске, чтобы оценить инновационный потенциал нашей страны. Здесь проходит Всероссийский стартап-тур фонда «Сколково».

Среди гостей и представители правительства Российской Федерации. Аркадий Дворкович успел познакомиться с некоторыми участниками стартапа, среди которых, в основном, молодые ученые, резиденты технопарков, победители проекта «100 идей для Беларуси», аспиранты и студенты.

На суд зарубежным экспертам представлено более 200 проектов по разным направлениям. Это медицина, энергетика и промышленность, инновации для детей. Больше всего заявок подано в сфере информационных технологий.

Сергей Герасюто, заведующий сектором робототехники ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»:

Мы как раз уже были сами в «Сколково» и показали вот этот вот Робокейк. Он конкурентный. Есть какие-то свои плюсы. Впервые может практически любой человек заявить свой проект и послушать критику от школьника – там тебя могут покритиковать – до инвестора.

15 лучших проектов презентуют на крупнейшей российской конференции стартапов в «Сколково», которая состоится в июне.

В рамках этого мероприятия пройдут мастер-классы, на которых эксперты поделятся опытом с начинающими и будущими бизнесменами.

Виталий Грымак, помощник генерального директора научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Мы представляем около 10 инновационных проектов по созданию новых инновационных предприятий и производств. Хотели бы показать эти проекты экспертам «Сколково», услышать их мнения, поделиться нашим опытом.

Евгений Таубкин, инвестиционный директор фонда «Сколково»:

В Беларуси всегда была очень сильная научная школа. И сейчас, когда мы проводим мероприятия для инвесторов и смотрим проекты, то проекты из Беларуси занимают половину топового листа. Поэтому вполне логично приехать в Беларусь и посмотреть. Потому в Беларуси всегда была очень сильная школа программирования, и очень хорошая разработка IT, и не IT. Поэтому ответ крайне простой. У половины моих ангелов-инвесторов в портфеле проекты из Беларуси. Все ваши проекты отлично двигаются, выходят на международные рынки, привлекают инвестиции.

О старт-ап туре и не только также говорили сегодня в белорусском правительстве на встрече премьер-министра нашей страны с заместителем председателя правительства России Аркадием Дворковичем. Речь зашла и о двустороннем сотрудничестве. В первую очередь в торгово-экономической сфере.

Как отметил Андрей Кобяков, за последние два месяца взаимный товарооборот значительно снизился. Поэтому сегодня обе стороны заинтересованы в том, чтобы увеличить объёмы торговли и взаимных инвестиций. Тем более, Беларусь и Россия подписали совместный план действий правительств, который направлен на максимальное устранение взаимных барьеров.