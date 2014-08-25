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24 православных храма Беларуси могут пополнить список нематериального наследия ЮНЕСКО

25 августа 2014 10:06
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Новости Беларуси. 24 православных храма Беларуси могут пополнить список нематериального наследия ЮНЕСКО. Митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси поддержал соответствующую инициативу.

В список предлагается внести храмы западных регионов Беларуси, где сохранились старинные колокола и уникальная традиция звона. Наибольшее количество таких церквей расположены на территории Брестской области.

Традиции колокольного звона и преемственность звонарской практики сохранили на протяжении веков также 6 храмов в Минской области и 4 – в северном регионе. В каждом из них своя традиция звона, свой мотив, свое количество колоколов, которые по-своему звучат. Здесь можно послушать, как звонили 100 лет назад. Только в Беларуси сохранилось это уникальное наследие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ЮНЕСКО

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