Новости Беларуси. 24 православных храма Беларуси могут пополнить список нематериального наследия ЮНЕСКО. Митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси поддержал соответствующую инициативу.

В список предлагается внести храмы западных регионов Беларуси, где сохранились старинные колокола и уникальная традиция звона. Наибольшее количество таких церквей расположены на территории Брестской области.

Традиции колокольного звона и преемственность звонарской практики сохранили на протяжении веков также 6 храмов в Минской области и 4 – в северном регионе. В каждом из них своя традиция звона, свой мотив, свое количество колоколов, которые по-своему звучат. Здесь можно послушать, как звонили 100 лет назад. Только в Беларуси сохранилось это уникальное наследие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.