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24 октября – День специальной разведки Вооруженных Сил Беларуси

24 октября 2017 13:50
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Новости Беларуси. Элитные подразделения Вооруженных Сил Беларуси 24 октября отмечают профессиональный праздник. День специальной разведки – еще один повод вспомнить заслуги боевых офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецназовец – это универсальный солдат. Он сам способен обнаружить цель и определить степень ее важности.

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Валентин, военнослужащий подразделений специального назначения:
Тут суперменов нет. Все обычные люди, то есть все это делается обычными разведчиками. У нас есть руки, ноги, голова. Это все применяется, и все задачи выполняются четко.

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Андрей, военнослужащий подразделений специального назначения:
Пройдя подготовку в силах специальных операций, любой военнослужащий в итоге становится универсальным бойцом, который способен выполнять поставленную задачу как на земле, как и воздухе, так и под водой.

Профессиональный праздник спецназовцы отмечают традиционно – торжественным построением на плацу, награждением лучших бойцов.

# общество # Армия Беларуси

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