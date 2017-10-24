«Напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности»: в Вилейке появилось тематическое граффити от МЧС

Новости Беларуси. С напоминанием о том, что они всегда рядом. В Вилейке появилось граффити, в котором мастера настенной росписи использовали лаконичную палитру красного, желтого и коричневого цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На изображении спасатель из огня выносит на руках ребенка. В центре композиции – короткий номер 112.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Это новая форма работы, с помощью которой мы пытаемся еще раз напомнить жителям и гостям Минской области о соблюдении правил пожарной безопасности. И, конечно же, еще одна цель – чтобы люди знали, что рядом есть спасатели, кот придут на помощь. Мы пытаемся сделать так, чтобы это было не просто напоминанием о правилах безопасности, но и украшением для города.

Тематические граффити от МЧС появились практически во всех районах Минской области. Уже нанесено более двадцати рисунков.