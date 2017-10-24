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Детский триатлон: олимпийская дисциплина, включающая в себя 3 направления

24 октября 2017 11:33
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Триатлон – это олимпийская дисциплина, которая включает в себя сразу 3 направления: бег, плавание и велогонку. Большинство спортсменов приходят в этот спорт из других видов уже в осознанном возрасте. Но гораздо больше шансов на успех у тех, кто начинает заниматься триатлоном еще в детстве.

Из-за высоких нагрузок многие родители опасаются отдавать своих детей в данный вид спорта. Но тренеры уверены, бояться не стоит. Ни одна дисциплина так не развивает ребенка, как триатлон. Троеборье делает тело выносливым. Причем, здесь отсутствуют такие минусы, как объемные квадрицепсы велосипедистов, перекос в сторону плеч у пловцов, худощавость бегунов.

Самим детям триатлон по нраву благодаря своему разнообразию. Интересно, что малыши гораздо легче восстанавливают силы после такой тройной нагрузки, чем взрослые.

Обычно для детей тренировки проводятся 4 раза в неделю. В осенне-зимний период ребята занимаются только бегом и плаванием, весной и осенью добавляются велозанятия.

Никакого специального отбора в секцию триатлона нет, главное, чтобы ребенок был здоров и хотел тренироваться. Набирают детей с 8 лет, желательно, чтобы они уже умели хорошо плавать. Кстати, плавание развивает почти все группы мышц. Юные спортсмены способны тренироваться по насыщенной программе и справляться с серьезными нагрузками.

Помимо практических навыков ребята получают и теоретические знания. Для спортсмена важно понимать, что он делает и для чего это нужно. И если направить неуемную энергию детей в нужное русло, в будущем можно рассчитывать на выдающиеся результаты.

# общество # Фотофакт # Белорусские спортсмены # Светлана Найденкова # Геннадий Семашко

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