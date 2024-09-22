В Смолевичском районе провели учения для народного ополчения – защитники смогли предотвратить диверсию
Сбили дрон и предотвратили диверсию. В Смолевичском районе прошли занятия с народным ополчением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной задачей было не пропустить врага и отразить нападение. Согласно легенде учения, диверсионная группа пыталась взорвать дамбу водохранилища. После встречи с патрулем происходит вооруженное столкновение. Со всех сторон раздались выстрелы автоматов.
Чтобы сбить вражеский беспилотник, был собран специализированный автомобиль. Пикап взяли в соседнем хозяйстве. Турель для автоматов изготовили местные кулибины. Практические занятия – обязательная часть подготовки народного ополчения.
Юрий Шерстень, военный комиссар Смолевичского района и города Жодино:
Состав народного ополчения отряда Озерицко-Слободского сельсовета, происходит его тренировка по выполнению практических задач по охране объекта и патрулированию местности.
Если на защите малой родины были местные жители, то роль захватчиков сыграли профессиональные спецназовцы. Они же и проводили занятия для добровольцев.