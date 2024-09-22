В Смолевичском районе провели учения для народного ополчения – защитники смогли предотвратить диверсию

В 3,5 года знал, что буду служить! Андрей Богодель о военном искусстве и почему белорусские военные – самые крутые

Мы все одинаково несем ответственность перед своей Родиной, семьей, перед детьми. Если мы не будем заботиться о чем-то, что-то создавать, созидать, то у нас не будет нашей страны, народа.