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В Смолевичском районе провели учения для народного ополчения – защитники смогли предотвратить диверсию

22 сентября 2024 11:36
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Сбили дрон и предотвратили диверсию. В Смолевичском районе прошли занятия с народным ополчением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной задачей было не пропустить врага и отразить нападение. Согласно легенде учения, диверсионная группа пыталась взорвать дамбу водохранилища. После встречи с патрулем происходит вооруженное столкновение. Со всех сторон раздались выстрелы автоматов.

В Смолевичском районе провели учения для народного ополчения – защитники смогли предотвратить диверсию-2

Чтобы сбить вражеский беспилотник, был собран специализированный автомобиль. Пикап взяли в соседнем хозяйстве. Турель для автоматов изготовили местные кулибины. Практические занятия – обязательная часть подготовки народного ополчения.

В Смолевичском районе провели учения для народного ополчения – защитники смогли предотвратить диверсию-4

Юрий Шерстень, военный комиссар Смолевичского района и города Жодино:
Состав народного ополчения отряда Озерицко-Слободского сельсовета, происходит его тренировка по выполнению практических задач по охране объекта и патрулированию местности. 

Если на защите малой родины были местные жители, то роль захватчиков сыграли профессиональные спецназовцы. Они же и проводили занятия для добровольцев.

# Военные учения

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