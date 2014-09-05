Девушка из Беларуси голышом каталась на лошади в центре Москвы

Новости России. 5 сентября жители и гости Москвы стали свидетелями необычного зрелища.

По Манежной площади и Тверской разгуливала лошадь с обнаженной наездницей.

Очевидцы принялись снимать и выкладывать в Сеть пикантные фотографии. Отметилась присутствием, как говорят, в нужном месте в нужное время и Тина Канделаки. Телеведущая явно неприятно удивлена подобной откровенностью.

Тина Канделаки (в Instagram):

Только что... В центре города. Теперь так модно? Голая королева?

Позже выяснилось, что наездница — актриса фильма, который снимают в центре столицы.

Съёмочная команда решила не перегораживать движение, поэтому не все очевидцы поняли, что участвуют в создании фильма.

О каком фильме идет речь - не уточняется. Но очевидцы утверждают, что происходящее на фото — cъёмки «Духless 2», а девушка - актриса из Беларуси Александра Бортич (см. фото).

Александра Бортич действительно есть в списке актеров фильма, премьера которого ожидается 5 марта 2015 года. Главную роль исполняет Даниил Козловский.

К слову, съемочная группа фильма «Духless 2» приняла участие в Ice Bucket Challenge (см.видео).

Ice Bucket Challenge - это обливание ледяной водой для привлечения внимания к тяжелым заболеванием. По условиям флеш-моба нужно либо перечислить 100 долларов и остаться сухим, либо вылить на себя ведро холодной воды и заплатить 10 долларов. Каждый участник имеет право бросить вызов еще троим людям.

В Беларуси акция тоже набирает обороты. В ней уже поучаствовали певицы Алена Ланская и Ольга Барбанщикова, группа Инжир, дизайнер Наташа Ляховец и многие другие известные люди страны.