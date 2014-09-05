Вода из водопровода или из родника?

Новости Беларуси. Водопровод или декоративно-питьевой источник? Несмотря на то, что прошли жарки летние дни, и наступила осень, минчане по-прежнему с удовольствием приходят к городским родникам. Многие горожане уверены, что такая вода гораздо вкусней и полезней водопроводной. Так ли это на самом деле?

Этот декоративный источник пользуется популярностью у минчан уже давно. Утолить жажду подходят прохожие и велосипедисты. Многие, как, к примеру, Денис, приезжают специально. Молодой человек набирает воду с запасом, чтобы хватило как минимум на 2 недели.

Денис Ирхин:

Церковь, освещенный родник. Вода чистая, полезная, бесплатная. Масса плюсов. Одна из причин — маленький ребенок, жена кормящая. Хочется, чтобы они употребляли чистую воду.

Родниковый источник на этом месте появился более 400 лет назад. Здесь же в 1612 году явилась икона Божией Матери. Специально для обретенного образа возвели и храм. А воду православные и сегодня называют святой.

Виктор Беляков, настоятель Свято-Покровского прихода:

Доверяем Господу Богу. Здесь мы совершаем молебны, освещаем. Употребляем без всяких проверок.

Но наука готова поспорить с религией. Результаты исследований центра гигиены и эпидемиологии не утешительны: вода не пригодна для питья. И источник является исключительно декоративным. Тем не менее, многих минчан этот факт не останавливает. Более того, информационные таблички о том, что воду пить нельзя, постоянно срывают.

Дмитрий Чибисков:

Лучше пить чистую воду. В кранах, я считаю, она не очень качественная, хлорированная. Это все-таки из земли, первоисточник. Я внутренне чувствую, что мне подходит этот источник.

Всего в Минске 11 декоративно-питьевых источников, из которых можно пить воду. Они находятся на балансе «Минскводоканала». На семь из них вода подается из артезианских скважин глубиной до 240 метров. В остальных — вода из городского водопровода, то есть такая же, как в квартирах минчан. За качеством воды в этих источниках постоянно следят специалисты, исследования проводятся каждую неделю, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Наталья Грушник, начальник лаборатории производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Мы проводим отбор более 50 показателей: марганец, тяжелые металлы, микробиология. Говорить, что чрезвычайные различия в составе: одна вода лучше в городе, а в источниках хуже, нет. Наши скважины такого же хорошего качества, как и у питьевых источников.

Илона Волынец, СТВ:

Специалисты не перестают напоминать: любой городской питьевой источник это не родник — это инженерное сооружение. Поэтому прежде чем пить такую воду, убедитесь, что этот список не занесен в запрещенный список.