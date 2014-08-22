Новости Беларуси. Путешествие длинной в полет. 22 августа на аэродроме «Боровая» под Минском спортсмены-колясочники прыгали с парашютом. Перед этим волнующим моментом все они прошли медобследование. Многие из них совершают прыжки уже не первый раз.

Эмоции он ощутит часом позже. А пока с друзьями и коллегами только и разговоров, как все пройдет. В обычной жизни эти ребята парят на паркете. Да, именно парят. Их имена на слуху у многих. Чемпионы страны, Европы, мира и континента. Они привыкли двигаться в ритме романтической румбы, страстного танго, грациозного венского вальса и искрометного джайва. 22 августа они парили в небе. Парили как птицы.

Евгений Гусев, чемпион открытого чемпионата Беларуси и призер открытого чемпионата Азии по спортивным танцам на инвалидных колясках:

Я проснулся с мыслью, будут тучи или нет.

С такой мыслью сегодня проснулся не только этот молодой человек, но и свидетели его героического прыжка. Волнуясь и предвкушая, как все пройдет, Женя делится своим, пусть и небольшим, но опытом.

Евгений Гусев, чемпион открытого чемпионата Беларуси и призер открытого чемпионата Азии по спортивным танцам на инвалидных колясках:

В первый раз, когда прыгаешь, ты не очень понимаешь, что происходит, где ты, что ты. Второй раз более осознанно, ты знаешь, что тебя ждет. Поэтому страха больше.

Четверо отважных и веселых. В Синеокой они готовятся к Кубку мира по спортивным танцам на инвалидных колясках.

Поэтому прыжок с парашютом – это скорее не очередной этап реабилитации, а тренировка перед важным стартом. На силу воли и мужества.

Валерий Коломиец, председатель Совета 00 «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам»:

Это стимул, мотивация для многих людей, которые, может быть, не так давно получили травму.

Первый прыжок с участием инвалидов-колясочников прошел в Беларуси в 2013 году.

Тогда счастливыми не первопроходцами, а скорее первопролетцами стали гость из Азербайджана, бронзовый призер открытого чемпионата Беларуси по спортивным танцам на коляске Камал Мамедов, и белорусская звездочка, чемпионка Европы Анна Сиротюк. Хрупкая брестчанка тогда на достигнутом решила не останавливаться. Сегодня совершила дубль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Сиротюк, чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по спортивным танцам на инвалидных колясках:

Видеть эту красоту с неба – конечно, огромное счастье. Это не то, что видеть из самолета через иллюминатор.

Уже после она сравнит прыжок с обычной прогулкой, только в воздухе. Скажет, что было совсем не страшно, вдохновленная как птичка будет щебетать о красоте белорусской земли. И вспомнит.

Анна Сиротюк, чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по спортивным танцам на инвалидных колясках:

Мне даже инструктор песню пел и показывал, где там Минское море. Какую песню? Плохо слышно было. У нас цель была словить облако, но оно рассеялось перед нами.

Как бы ни убеждал потом и москвич, чемпион Беларуси по спортивным танцам на инвалидных колясках, многократный призер Кубка континента, что волнение его рассеялось как облако, первые эмоции камера успела-таки заснять. И они многоговорящие.

Евгений Гусев, чемпион открытого чемпионата Беларуси и призер открытого чемпионата Азии по спортивным танцам на инвалидных колясках:

Не знаю, что сказать, у меня пока нет слов. Давайте потом поговорим.

Такие же минуты страха и эйфории пережили москвичка Нурсина Галиева и лидчанка Наталья Астанина. Теперь спортсменов объединяет не только многолетняя дружба, дух соперничества на паркете, но и небо. Небо над Беларусью, где на своде небес уже в 2015 году ребята обещают исполнить и белорусскую Лявониху.