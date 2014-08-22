На юге Франции запретили делать «селфи» на пляже

Новости Франции. На одном из южных курортов Франции запретили делать «селфи» на пляже. Точнее, выделили 2 секции, объявленные «Зоной без хвастовства».

На пляже выставлены таблички, уведомляющие о запрете на «селфи». Поддержать акцию в соцсетях просят через хэштег #holidayspam.

Такие меры против «спама на отдыхе» администрация пляжа Гаруп приняла в связи с растущим числом британских туристов, заполняющих соцсети подобными фотографиями.

Запрет введен на период последних 2-х недель августа. Обычно в это время на курорте пик наплыва туристов, сообщает The Miror.

Принятое решение якобы должно спасти тех, кто устал наблюдать за любителями мобильных фотографий, «попеременно снимающих свои лица и ноги».

Том Молшидз, маркетинговый директор компании-участника проекта:

Запрет — это крайняя, но необходимая мера, с помощью которой мы хотим мотивировать людей более ответственно подходить к отпускным «селфи» и выкладывать в соцсети только самые лучшие снимки с отдыха.

Зачем люди делают селфи? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Вот, например, американский подросток Хью на протяжении 7 лет делал селфи-портреты, чтобы смонтировать видеоролик. Всего 1,5 минуты понадобится зрителю, чтобы проследить, как 12-летний мальчик превращается в мужчину. Как это происходило? Смотрите видео.