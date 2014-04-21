Новости Беларуси. Почти полмиллиона человек приняли участие в пасхальных богослужениях по всей Беларуси. В 2014 году праздник Воскресение Христово совпал у католиков, православных и протестантов.

21 апреля началась Светлая седмица — неделя, следующая за Пасхой. Каждый её день будет светлым: в честь света небесного, подаренного людям Спасителем. Церковь в продолжение всего торжества оставляет Царские Врата алтаря открытыми, они не закрываются даже во время причащения священнослужителей.

На протяжении недели в Беларуси будут звучать колокола. В целом, пасхальные торжества продлятся вплоть до праздника Вознесения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.