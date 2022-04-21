Прививку от коронавируса поставили 62% белорусов. Почему период спада болезни – лучшее время для вакцинации?

Новости Беларуси. Несмотря на сниженный фон заболеваемости коронавирусом, вакцинация в стране продолжается. В Гродно полный курс прошли уже, без малого, 70 % жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иммунизируются не только люди трудоспособного возраста, но также пенсионеры, беременные женщины и подростки. Сегодня в поликлиниках на выбор российские и китайские препараты. Медики утверждают, что период спада заболеваемости – лучшее время для вакцинации и ревакцинации. Ведь как раз к следующей волне организм успеет выработать антитела. А чтобы посещение поликлиники стало вдвойне эффективным, в областном центре запустили проект «Гродно – здоровый город».

Алина Шантило, врач по медицинской профилактике Гродненской центральной городской поликлиники:

Это общий проект, который направлен на вакцинацию и профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний. То есть это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, вирусные инфекции. В рамках этих проектов в дальнейшем, в весенне-летний сезон, будут проводиться медицинские городки в городе. То есть тогда, когда можно будет населению прийти не в поликлинику, а непосредственно в места, которые будут заранее оглашены, в парках, в центральных местах города посетить узких специалистов.